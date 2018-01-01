Тренер Аталанты: У Шахтера больше шансов на положительный итог

Наставник клуба из Бергамо прокомментировал предстоящий матч против Шахтера.

В среду, 11 декабря, Аталанта на выезде проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

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“Я считаю, что у Шахтера больше шансов на положительный итог, как минимум из-за того, что они выше нас в турнирной таблице. Шахтер может не рисковать, в отличии от нас, ведь нам нужно только 3 очка.

Если вспоминать первый матч с Шахтером, то я считаю, что результат - незакономерен. Шахтер провел тот матч лучше технически. Но я думаю, что другой результат был бы более оптимален. Я надеюсь, что завтра мы добьемся позитивного результата.

В начале пути сказывалось то, что мы не имеем достаточного опыта, но против Манчестер Сити мы поняли, что мы можем противостоять таким командам. Поняли, как должны играть.

Мы провели хорошую игру с Динамо Загреб. Я надеюсь, что мы сможем повторить ту игру завтра, чтоб добиться положительного результата“, - рассказал Гасперини на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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