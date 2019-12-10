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Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч против Динамо Загреб

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Украинский защитник оказался в заявке впервые с октября.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити отправился в гости к Динамо Загреб.

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола огласил предварительную заявку на матч. Александр Зинченко оказался в списке из 19 футболистов.

Напомним, что украинский футболист пропустил два месяца из-за травмы.

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Теги: Александр Зинченко, Манчестер Сити, Динамо Загреб, Лига чемпионов, футбол
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