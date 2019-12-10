Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на матч против Динамо Загреб

Украинский защитник оказался в заявке впервые с октября.

В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити отправился в гости к Динамо Загреб.

Главный тренер “горожан“ Хосеп Гвардиола огласил предварительную заявку на матч. Александр Зинченко оказался в списке из 19 футболистов.

Who's on the plane to Croatia this afternoon?



Our #UCL travelling squad is confirmed...



🔵 #ManCity pic.twitter.com/l40ePFeCz5 — Manchester City (@ManCity) December 10, 2019

Напомним, что украинский футболист пропустил два месяца из-за травмы.