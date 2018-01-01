Лэмпард: Мы будем играть с Лиллем навылет

Путевка в плей-офф Лиги чемпионов решится в последнем матче.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал предстоящую игру с Лиллем в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

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“У нас будет большой поединок, ведь проведем игру навылет. Футболисты подготовлены хорошо физически, но когда играются большей количество матчей, то это сложно.

Мы хотим создавать все условия для наших футболистов, чтоб они могли показывать лучшую игру.

Мы хотели большего в домашних матчах, но когда вы забиваете в начале матча, то это весь поединок.

Когда вы играете хорошо, но не можете забить, то вы сами увеличиваете давление на себя“, - цитирует Лэмпарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что матч состоится сегодня, 10-го декабря. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что с Челси был снят трансферный бан.