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Вальверде: Интер захочет прыгнуть выше головы

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"Сине-гранатовые" дадут бой.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против Интера в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Я думаю, что Интер будет играть лучшим составом и захочет прыгнуть выше головы. На Камп Ноу был очень сложный матч, нам тогда осложнили жизнь.

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Сейчас мы в Италии, где хотим дать бой. Для нас это будет важным испытанием.

Мы уже выполнили цель - вышли в плей-офф, Несмотря на это, наша задача не меняется - мы хотим побеждать“, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Интер, Лига чемпионов, футбол
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