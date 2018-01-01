Вальверде: Интер захочет прыгнуть выше головы
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча против Интера в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
“Я думаю, что Интер будет играть лучшим составом и захочет прыгнуть выше головы. На Камп Ноу был очень сложный матч, нам тогда осложнили жизнь.
Читай также: Вальведре: Месси нуждается в отдыхе
Сейчас мы в Италии, где хотим дать бой. Для нас это будет важным испытанием.
Мы уже выполнили цель - вышли в плей-офф, Несмотря на это, наша задача не меняется - мы хотим побеждать“, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.
Полная версия правил