Анчелотти: Хотим выйти в плей-офф с первого места

Итальянский специалист уверен в победе своих подопечных.

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился своими ожиданиям от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Генка.

“У меня есть чувство, что мы проведем отличный матч и выйдем в плей-офф. Надеемся сделать это, заняв первое место в группе, чтобы получить более легкого соперника в следующей стадии.

Эта группа не была простой, и все по-прежнему сложно, но тот факт, что мы в одном шаге от плей-офф, говорит о том, что хотя бы в этом турнире мы преуспели“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Наполи - Генк состоится сегодня, 10 декабря, в 20:00 по киевскому времени.