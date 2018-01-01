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Анчелотти: Хотим выйти в плей-офф с первого места

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Итальянский специалист уверен в победе своих подопечных.
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти
Getty Images

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти поделился своими ожиданиям от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Генка.

“У меня есть чувство, что мы проведем отличный матч и выйдем в плей-офф. Надеемся сделать это, заняв первое место в группе, чтобы получить более легкого соперника в следующей стадии.

Эта группа не была простой, и все по-прежнему сложно, но тот факт, что мы в одном шаге от плей-офф, говорит о том, что хотя бы в этом турнире мы преуспели“, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Наполи - Генк состоится сегодня, 10 декабря, в 20:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Карло Анчелотти, Наполи, Лига чемпионов, Генк
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