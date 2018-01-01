Хендерсон: Ливерпуль ожидает самый важный в сезоне
Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон прокомментировал предстоящую встречу против РБ Зальцбурга в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
“Нас ожидает самый важный матч в сезоне. Мы должны быть сосредоточены на все 100% и выложиться со всех сил, чтоб завоевать путевку в плей-офф.
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Мы должны сыграть в свой футбол и добыть положительный результат. В прошлом нам это удавалось, но нет гарантии на успех сейчас. Мы верим в свои силы. Если проведем матч на уровне, то все получится.
Мы хотим всегда доказывать, что способны прогрессировать. У нас задача всегда выполнять это, вне зависимости от соревнования“, - приводит слова Хендерсон пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч Зальцбург - Ливерпуль состоится сегодня, 10 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.
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