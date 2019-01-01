Зальцбург - Ливерпуль 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль сумел обыграть Зальцбург, забив два безответных гола в ворота соперника.
“Красные“ сумели отличиться в течение двух минут - вначале Кейта забил головой, а следом за ним Салах каким-то невероятным ударом с острого угла отправил мяч прямо в сетку.
Победа позволила подопечным Клоппа занять первое место в группе Е и выйти в плей-офф еврокубкового турнира.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Зальцбург - Ливерпуль:
Зальцбург – Ливерпуль – 0:2
Голы: Кейта, 57; Салах, 58
Зальцбург: Станкович – Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер – Мвепу, Юнузович (Дака, 68) – Минамино, Собослаи (Ашимеру, 89) – Хван, Холанд (Окугава, 75).
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87) – Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане.
Предупреждения: Мане, 51
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