Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зальцбург - Ливерпуль 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
"Красные" завоевали путевку в плей-офф, заняв первое место в группе Е.

Зальцбург - Ливерпуль: видео голов
Зальцбург - Ливерпуль: видео голов
Getty Images

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль сумел обыграть Зальцбург, забив два безответных гола в ворота соперника.

“Красные“ сумели отличиться в течение двух минут - вначале Кейта забил головой, а следом за ним Салах каким-то невероятным ударом с острого угла отправил мяч прямо в сетку.

Победа позволила подопечным Клоппа занять первое место в группе Е и выйти в плей-офф еврокубкового турнира.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Зальцбург - Ливерпуль:

Зальцбург – Ливерпуль – 0:2
Голы: Кейта, 57; Салах, 58

Зальцбург: Станкович – Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер – Мвепу, Юнузович (Дака, 68) – Минамино, Собослаи (Ашимеру, 89) – Хван, Холанд (Окугава, 75).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87) – Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане.

Предупреждения: Мане, 51

Поделись:
Теги: футбол, РБ Зальцбург, Ливерпуль, Зальцбург, видео голов, обзор матча, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь