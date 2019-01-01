Ливерпуль в невероятном матче обыграл Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Австрийский клуб боролся до последнего, но справиться с действующим чемпионом турнира так и не смог.

Ливерпуль разобрался с Зальцбургом Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже. Зальцбург – Ливерпуль – 0:2

Голы: Кейта, 57; Салах, 58 Зальцбург: Станкович – Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер – Мвепу, Юнузович (Дака, 68)– Минамино, Собослаи (Ашимеру, 89) – Хван, Холанд (Окугава, 75). Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87) – Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане. Предупреждения: Мане, 51

Горемыкина Екатерина