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Ливерпуль в невероятном матче обыграл Зальцбург и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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Австрийский клуб боролся до последнего, но справиться с действующим чемпионом турнира так и не смог.
Ливерпуль разобрался с Зальцбургом
Ливерпуль разобрался с Зальцбургом
Getty Images

Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.

Зальцбург – Ливерпуль – 0:2
Голы: Кейта, 57; Салах, 58

Зальцбург: Станкович – Кристенсен, Онгене, Вебер, Ульмер – Мвепу, Юнузович (Дака, 68)– Минамино, Собослаи (Ашимеру, 89) – Хван, Холанд (Окугава, 75).

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ловрен (Гомес, 53), ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Ориги, 87) – Салах, Фирмино (Милнер, 75), Мане.

Предупреждения: Мане, 51

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Теги: Ливерпуль, Зальцбург, РБ Зальцбург, Лига Чемпионов, футбол, отчет о матче
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