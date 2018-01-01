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Клопп - переводчику: Д*рьмово, когда рядом сидит тренер, знающий немецкий

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Наставник Ливерпуля недоволен качеством перевода на пресс-конференции перед матчем с Зальцбургом.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Забавный инцидент произошел во время пресс-конференции главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа перед матчем шестого тура Лиги чемпионов против Зальцбурга.

Наставник “красных“ пришел к журналистам вместе с полузащитником команды Джорданом Хендерсоном, у которого спросили о предстоящем поединке. Переводя слова футболиста с английского на немецкий, переводчик сказал, что Хендерсон считает этот матч легким.

Данный перевод крайне не понравился Клоппу, который прекрасно знает как английский, так и немецкий (это его родной язык - прим.ред.). Специалист раскритиковал качество перевода, сообщает Goal.com.

“Д*рьмово, когда рядом с переводчиком сидит тренер, знающий немецкий. Хендерсон не говорил, что мы не будем напрягаться в этой игре. Мы понимаем, что нас ждет непростой матч. Джордан говорил о о самых обычных вещах.

Вам следовало бы внимательно послушать. Иначе я сам могу переводить, это совершенно не сложно“, - сказал Клопп на немецком.

Напомним, матч Зальцбург - Ливерпуль состоится сегодня, 10 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Юрген Клопп, Ливерпуль, Зальцбург, РБ Зальцбург, Лига Чемпионов, футбол
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