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Патрик: Аталанта отличается от некоторых команд

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Полузащитник "горняков" посетил предматчевую пресс-конференцию, где ответил на вопросы журналистов.
Алан Патрик
Алан Патрик
ФК Шахтер

Накануне матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Аталантой полузащитник “горняков“ Алан Патрик пообщался с представителями прессы.

“Первый матч был сложным, ведь играли против очень хорошей команды. Их стиль игры действительно по характеристикам очень отличается от некоторых команд. Они очень агрессивны, опекают один в один практически по всему полю, на всех позициях. 

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Но, несмотря на это, нам удалось в Милане оставаться сильными до самого конца, показать свою игру и добиться настолько важного результата.

На меня лично это никак не подействовало, ведь длилось это недолго. Мы не так сильно опоздали.

Если говорить вообщем, то команда готова, на ребят тоже не подействовало. У нас есть время отдохнуть, собраться с мыслями. Мы полностью готовы“, - рассказал Патрик на пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Алан Патрик, Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
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