Фавр: Славия - крепкая команда, не понимаю, почему все обсуждают только Интер и Барселону

Швейцарский специалист лестно высказался в сторону чешской команды.

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против пражской Славии.

“Славия сыграла вничью с Барселоной и Интером. Это крепкая команда. Все обсуждают Барселону и Интер, но почему-то никто не говорит про Славию. Эта команда выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно“.

Наставник “шмелей“ также оценил травму полузащитника Акселя Витселя.

“В этом году он не сыграет. Очень печально и для него самого, и для нас. Он важный игрок нашей команды. Держим кулаки за то, чтобы он как можно скорее поправился“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д - Славия состоится сегодня, 10 декабря, в 22:00 по киевскому времени.