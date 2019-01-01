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Фавр: Славия - крепкая команда, не понимаю, почему все обсуждают только Интер и Барселону

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Швейцарский специалист лестно высказался в сторону чешской команды.
Люсьен Фавр
Люсьен Фавр
Getty Images

Главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против пражской Славии.

“Славия сыграла вничью с Барселоной и Интером. Это крепкая команда. Все обсуждают Барселону и Интер, но почему-то никто не говорит про Славию. Эта команда выполняет большой объем беговой работы, 132 километра за матч, и играет очень агрессивно“.

Наставник “шмелей“ также оценил травму полузащитника Акселя Витселя.

“В этом году он не сыграет. Очень печально и для него самого, и для нас. Он важный игрок нашей команды. Держим кулаки за то, чтобы он как можно скорее поправился“, - цитирует Фавра официальный сайт УЕФА.

Матч Боруссия Д - Славия состоится сегодня, 10 декабря, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Люсьен Фавр, Боруссия Д, Славия, Лига чемпионов
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