Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер Аталанты: Малиновский - сильный футболист

Комментариев: 0
Наставник клуба из Бергамо прокомментировал предстоящий матч против Шахтера.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

В среду, 11 декабря, Аталанта на выезде проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

“Мы верим в свои силы. После 3 поражений кряду, у нас есть шансы на выход в плей-офф. Это дает нам силы, в первую очередь - психологические силы.

В сезоне случается так, что важные матчи приходится играть без ключевых игроков, которые на травмах. Тем более, когда у нас еще дисквалифицирован Толои.

Я предпочел бы, чтобы мы подошли к этой игре в оптимальном составе, но у нас нет выбора.

Команда растет в каждом матче. Например, в отсутствии Сапаты мы становимся только лучше, так что я с оптимизмом смотрю в следующий день. В этом сезоне у нас был уже опыт игр без Сапаты и Пашалича, так что мы готовы.

Значит ли отстутсвие Малиновского на пресс-конференции то, что он не попадет в стартовый состав? Стартовый состав я еще не определил. Мы предпочли привести Пашалича на пресс-конференцию, ведь он важный игрок для нас.

Мы знаем, что Малиновский из Украины, то что он - сильный футболист, но на данный момент, мы сделали другой выбор“, - рассказал Гасперини на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

Поделись:
Теги: Джан Пьеро Гасперини, Аталанта, Шахтер, Шахтер Донецк, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь