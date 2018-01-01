Тренер Аталанты: Малиновский - сильный футболист

Наставник клуба из Бергамо прокомментировал предстоящий матч против Шахтера.

В среду, 11 декабря, Аталанта на выезде проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.

Главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

“Мы верим в свои силы. После 3 поражений кряду, у нас есть шансы на выход в плей-офф. Это дает нам силы, в первую очередь - психологические силы.

В сезоне случается так, что важные матчи приходится играть без ключевых игроков, которые на травмах. Тем более, когда у нас еще дисквалифицирован Толои.

Я предпочел бы, чтобы мы подошли к этой игре в оптимальном составе, но у нас нет выбора.

Команда растет в каждом матче. Например, в отсутствии Сапаты мы становимся только лучше, так что я с оптимизмом смотрю в следующий день. В этом сезоне у нас был уже опыт игр без Сапаты и Пашалича, так что мы готовы.

Значит ли отстутсвие Малиновского на пресс-конференции то, что он не попадет в стартовый состав? Стартовый состав я еще не определил. Мы предпочли привести Пашалича на пресс-конференцию, ведь он важный игрок для нас.

Мы знаем, что Малиновский из Украины, то что он - сильный футболист, но на данный момент, мы сделали другой выбор“, - рассказал Гасперини на пресс-конференции.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

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