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Каштру: Аталанта - очень сильный коллектив

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Главный тренер "горняков" поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру накануне матча против Аталанты в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал предстоящее противостояние.

“Я однозначно определился с составом на игру.

Аталанту не характеризуют индивидуально игроки, мы должны рассматривать их как очень сильный коллектив. Я всегда стараюсь рассматривать соперника не по индивидуальным качествам, а по коллективным действиям.

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Понятно, у Малиновского немного другие качества, у него удар сильнее из-за штрафной, чем у Иличича, который заводит мяч ближе к воротам и только тогда расстреливает. Однако не стоит принимать во внимание только индивидуальности.

Самое важное - динамика команды, манера обороняться и атаковать, переходы, стандартные положения.

Кто бы ни играл, каким бы ни был состав, Аталанта показывает себя в одном стиле. И то, как этому противостоять, интересует нас больше всего“, - рассказал Каштру на пресс-конференции.

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, Аталанта, Лига Чемпионов, футбол
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