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Пятов с шестью пальцами стал героем американского мультфильма о Лиге чемпионов

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В одном из эпизодов украинец провел своим коллегам экскурсию по Чернобылю.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал одним из героев пятой серии третьего сезона мультфильма The Champions, который рассказывает о звездах Лиги чемпионов.

В ролике украинец сидит позади своих коллег за столиком с водкой и сигаретами. Затем Андрей зовет всех в на экскурсию в Припять, где показывает местного робота. Более того, у вратаря шесть пальцев на руке.

В эпизоде также можно увидеть Кейлора Наваса, Марк Андре тер Штегена, Алиссона, Джанлуиджи Буффона, Мануэля Нойера, Яна Облака и других.

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Теги: футбол, вне игры, мультфильм, Лига чемпионов, Андрей Пятов
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