Пятов с шестью пальцами стал героем американского мультфильма о Лиге чемпионов

В одном из эпизодов украинец провел своим коллегам экскурсию по Чернобылю.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов стал одним из героев пятой серии третьего сезона мультфильма The Champions, который рассказывает о звездах Лиги чемпионов.

В ролике украинец сидит позади своих коллег за столиком с водкой и сигаретами. Затем Андрей зовет всех в на экскурсию в Припять, где показывает местного робота. Более того, у вратаря шесть пальцев на руке.

В эпизоде также можно увидеть Кейлора Наваса, Марк Андре тер Штегена, Алиссона, Джанлуиджи Буффона, Мануэля Нойера, Яна Облака и других.