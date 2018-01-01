Шахтер - Аталанта: видео трансляция пресс-конференции Луиша Каштру
Главный тренер Шахтера ответит на вопросы журналистов перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов.
В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер встретится с Аталантой в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
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Во вторник, 10 декабря, главный тренер "Горняков" Луиш Каштру проведет традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой ответит на вопросы о предстоящем противостоянии.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция пресс-конференции Каштру, которая начнется в 18:30 по киевскому времени:
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.
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