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Конте: Нам нужно быть смелыми в матче против Барселоны

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Наставник Интера считает, что они смогут справиться с именитым соперником.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против Барселоны, который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы гордимся тем, что в последнем туре будем бороться за место в плей-офф. У нас было много игр, и, я думаю, мы добились определенного прогресса. Мы отлично смотрелись в первом матче против Барселоны, но каталонцы выиграли за счет превосходства в отдельных элементах.

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У нас есть определенные потери в составе из-за травм, поэтому в состав будут внесены изменения. Буду готовить команду так, чтобы мы пользовались своими козырями и, при этом, минимизировали влияние сильных сторон соперника.

Нельзя думать, что нам будет легко справиться с комбинационной игрой Барселоны, но нужно быть смелыми в этом матче, концентрированно играть в обороне и доставить сопернику проблемы", - приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Предлагаем вам также ознакомиться с прогнозом и ставками букмекеров на этот поединок.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Барселона, Лига Чемпионов, футбол
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