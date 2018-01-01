Конте: Нам нужно быть смелыми в матче против Барселоны

Наставник Интера считает, что они смогут справиться с именитым соперником.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча против Барселоны, который состоится в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы гордимся тем, что в последнем туре будем бороться за место в плей-офф. У нас было много игр, и, я думаю, мы добились определенного прогресса. Мы отлично смотрелись в первом матче против Барселоны, но каталонцы выиграли за счет превосходства в отдельных элементах.

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У нас есть определенные потери в составе из-за травм, поэтому в состав будут внесены изменения. Буду готовить команду так, чтобы мы пользовались своими козырями и, при этом, минимизировали влияние сильных сторон соперника.

Нельзя думать, что нам будет легко справиться с комбинационной игрой Барселоны, но нужно быть смелыми в этом матче, концентрированно играть в обороне и доставить сопернику проблемы", - приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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