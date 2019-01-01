Вальведре: Месси нуждается в отдыхе
Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о том, что Лионель Месси остался вне заявки на матч против Интера в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.
“Дела команды останутся внутри. Мы принимаем решение на свое усмотрение. У нас огромное количество матчей, поэтому я решил, что Месси должен пропустить игру.
Месси нуждается в отдыхе, ничего больше. У нас впереди много важных игр, и я решил, что некоторые игроки не войдут в заявку.
В прошлом году мы провели на стадионе Интера великолепный матч. Без Месси, кстати“, - приводит слова Вальверде As.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
В предстоящем противостоянии букмекеры считают явным фаворитом Интер.
Ранее сообщалось, что в Испании установят статую в честь Месси.
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