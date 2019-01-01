Месси и Пике пропустят матч Лиги чемпионов против Интера
Во вторник, 10 декабря, Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.
"Сине-гранатовые" уже огласили заявку из 20 футболистов, которые отправятся в Италию на этот поединок. Примечательно, что в заявке нет двух лидеров команды - форварда Лионеля Месси и защитника Жерара Пике.
Заявка Барселоны на матч против Интера:
Вратари: тер Стеген, Нето, Пенья;
Защитники: Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер;
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;
Нападающие: Гризманн, Перес, Суарес, Фати.
Стоит сказать, что для Барселоны матч против Интера не имеет турнирного значения. Каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф еврокубкового турнира.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.
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