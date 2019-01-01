Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Месси и Пике пропустят матч Лиги чемпионов против Интера

Комментариев: 0
Лидеры команды не примут участия в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Во вторник, 10 декабря, Барселона сыграет на выезде против Интера в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца.

"Сине-гранатовые" уже огласили заявку из 20 футболистов, которые отправятся в Италию на этот поединок. Примечательно, что в заявке нет двух лидеров команды - форварда Лионеля Месси и защитника Жерара Пике.

Заявка Барселоны на матч против Интера:

Вратари: тер Стеген, Нето, Пенья;

Защитники: Фирпо, Лангле, Ваге, Тодибо, Умтити, Араухо, Морер;

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Аленья, де Йонг, Пуч, Видаль;

Нападающие: Гризманн, Перес, Суарес, Фати.

Стоит сказать, что для Барселоны матч против Интера не имеет турнирного значения. Каталонцы уже гарантировали себе выход в плей-офф еврокубкового турнира.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Интер - Барселона, которая начнется 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Поделись:
Теги: Барселона, Интер, Лига Чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь