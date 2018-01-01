Каштру: Я хотел играть в футбол и покинул университет при первой же возможности

Наставник "горняков" рассказал о своем развитии в качестве тренера.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру накануне матча своей команды в Лиге чемпионов против Аталанты поделился воспоминаниями о своем детстве и юности.

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"Мой отец был военным, поэтому мы часто переезжали. Затем я рос в регионе, где приходилось бороться [с природой] за каждый клочок земли. Там бывают очень низкие температуры, и в целом жизнь не отличается изобилием.

Это заставляет с уважением относиться ко многим вещам и к людям, которые прилагают большие усилия, чтобы чего-то добиться. Также на меня повлияла учеба в университете Коимбры. Я изучал физику. Мне нравилось, хоть и не скажу, что я был в этом хорош.

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Родители хотели, чтобы я получал образование, но я больше хотел играть в футбол и покинул университет при первой же возможности. Сейчас меня иногда называют Профессором, но на самом деле я не такой. Тем не менее, именно там я понял, насколько важно учиться.

Сегодня как тренер я должен становиться лучше каждый день. Вокруг нас много информации, и мы должны превращать ее в знания. Информация ничего не значит. Знания - вот что важно в нашей работе", - приводит слова Каштру официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Шахтер - Аталанта состоится в среду, 11 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка, которая начнется в 19:55 по киевскому времени.