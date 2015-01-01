Матч Шахтер - Аталанта обслужит бригада арбитров из Германии

УЕФА назначил судейскую бригаду на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.

В среду, 11 декабря, донецкий Шахтер проведет заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянской Аталанты.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, этот поединок обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Его помощниками выступят Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер, а четвертым рефери назначен Роберт Шродер.

Отметим, что Цвайер уже дважды работал на поединках "горняков" - в 2015 году против Фенербахче (3:0) и в 2017 году против Наполи (2:1).

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.