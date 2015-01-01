Шахтер - Аталанта: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

Шахтер сыграет с Аталантой в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Узнайте все самое важное об этом поединке на Спорт bigmir)net.

На этой неделе состоятся матчи заключительного тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с Аталантой из Бергамо.

Шахтер - Аталанта

Лига чемпионов, 6-й тур, Группа С

Харьков, стадион ОСК Металлист

11 декабря 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Феликс Цвайер (Германия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 2

Шахтер - Аталанта: анонс матча ФК Шахтер Донецк

Для Шахтера этот поединок, безусловно, имеет важное турнирное значение - сейчас “горняки“ занимают второе место в группе с 6-ю очками в активе, однако отрыв от третьего места лишь один балл, а от идущей четвертой Аталанты - 2 пункта.

Фактически, в случае победы, “горняки“ гарантируют себе путевку в плей-офф, а в случае ничейного результата все будет зависеть от исхода матча между Манчестер Сити и Динамо Загреб. В случае, если “оранжево-черные“ проиграют Аталанте, то попадут в Лигу Европы, если “горожане“ не проиграют хорватам.

Аталанте же для выхода в плей-офф нужна только победа над Шахтером и победа или ничья Манчестер Сити в поединке с загребским Динамо. Отметим, что в матче второго тура Шахтер уже играл с Аталантой, и в том поединке подопечные Каштру вырвали победу со счетом 2:1.

Шахтер

Игроки Шахтера ФК Шахтер Донецк

В промежутке между пятым и шестым туром Лиги чемпионов Шахтер провел два матча в национальном чемпионате - 1 декабря подопечные Каштру потеряли очки в матче с Мариуполем (1:1), а потом уверенно обыграли Олимпик (3:0).

Что касается кадровых потерь, то на предматчевой тренировке присутствовали все игроки, следовательно, в команде нет травмированных и Луиш Каштру может рассчитывать на основных исполнителей.

Были опасения, что не сможет сыграть основной голкипер "горняков" Андрей Пятов. В одном из эпизодов матча против Олимпика вратарь столкнулся с игроком соперника. Но Каштру сказал, что с Пятовым все хорошо.

Аталанта

Игроки Аталанты ФК Шахтер Донецк

Аталанта также провела два матча в чемпионате страны, и одержала две победы - 30 ноября клуб из Бергамо выиграл у Брешии (3:0), а 7 декабря не без проблем обыграл Верону (3:2). Кстати, в матче против Вероны своим первым голом в Серии А отметился украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский.

Участие в этом поединке не примет лучший бомбардир команды в прошлом сезоне Дуван Сапата из-за травмы приводящей мышцы, а также Рафаэль Толои, который отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточке. Также под вопросом Йосип Иличич, у которого проблемы с бедром.

Ориентировочные составы

Шахтер - Аталанта: ориентировочные составы ФК Шахтер Донецк

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик, Коваленко - Тете, Мораес, Тайсон.

Аталанта: Голлини - Масьелло, Паломино - Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс - А. Гомес, Малиновский - Муриэль

Не сыграют: Бутко, Тотовицкий - Сапата, Толои

Под вопросом: ... - Иличич

Арбитр

Матч в Харькове рассудит 38-летний Феликс Цвайер из Германии, а помощниками выступят его соотечественники Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертым арбитром назначен Роберт Шродер.

Ранее Цвайер уже работал на матчах “горняков“. В 2015 году он обслуживал поединок отборочного раунда Лиги чемпионов, где дончане обыграли Фенербахче (3:0), а в 2017 году Феликс работал на матче Шахтера против Наполи в рамках группового этапа ЛЧ (2:1 в пользу “оранжево-черных“). Также немец обслуживал игру киевского Динамо против Бешикташа в Лиге чемпионов в 2016 году.

Всего же арбитр обслужил 62 матча под эгидой УЕФА, среди которых 23 - в рамках Лиги чемпионов.

Слова тренеров

Луиш Каштру (Шахтер)

Луиш Каштру Getty Images

“Аталанту не характеризуют индивидуально игроки, мы должны рассматривать их как очень сильный коллектив. Я всегда стараюсь рассматривать соперника не по индивидуальным качествам, а по коллективным действиям.

Самое важное - динамика команды, манера обороняться и атаковать, переходы, стандартные положения“.

Джан Пьеро Гасперини (Аталанта)

Джан Пьеро Гасперини Getty Images

"Я считаю, что у Шахтера больше шансов на положительный итог, как минимум из-за того, что они выше нас в турнирной таблице. Шахтер может не рисковать, в отличии от нас, ведь нам нужно только 3 очка".

Прогноз

Шахтер будет играть на победу, постарается забить и не пропустить. Но и Аталанта не собирается сдаваться, ведь сейчас для клуба на кон поставлено все. Итальянцы будут идти вперед и, скорее всего, сумеют распечатать ворота “горняков“. Борьба будет до последних минут. Наш прогноз - 2:1 в пользу Шахтера.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна a онлайн трансляция матча Шахтер - Аталанта, которая начнется 11 декабря в 19:55 по киевскому времени.