Ретро дня: Месси дебютировал в ЛЧ 15 лет назад в матче против Шахтера

В том поединке каталонский клуб потерпел поражение от "горняков".

Лионель Месси в дебютном матче ЛЧ против Шахтера flickr.com

Ровно 15 лет назад, 7 декабря 2004 года, именитый форвард Лионель Месси дебютировал в Лиге чемпионов.

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Свой первый поединок в еврокубковом турнире аргентинец провел в Донецке (Украина) против Шахтера.

В том матче победу одержали “горняки“ со счетом 2:0, а дублем отметился Джулиус Агахова.

🙌 Messi made his #UCL debut 15 years ago today!



He's done pretty well in the competition since... 😉 pic.twitter.com/p3YDoxdqKq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 декабря 2019 г.

С тех пор Месси провел 140 матчей за Барселону в Лиге чемпионов, забив 114 голов и совершив 34 результативных передачи. Вместе с каталонцами Месси четыре раза становился триумфатором еврокубкового турнира.

Напомним, что уже на следующей неделе и Барселона, и Шахтер проведут свои матчи в рамках Лиги чемпионов. “Горнякам“ предстоит сыграть против Аталанты в Харькове, а каталонцы отправятся на выездной матч против Интера.