Ретро дня: Месси дебютировал в ЛЧ 15 лет назад в матче против Шахтера

Ровно 15 лет назад, 7 декабря 2004 года, именитый форвард Лионель Месси дебютировал в Лиге чемпионов.

Свой первый поединок в еврокубковом турнире аргентинец провел в Донецке (Украина) против Шахтера.

В том матче победу одержали “горняки“ со счетом 2:0, а дублем отметился Джулиус Агахова.

🙌 Messi made his #UCL debut 15 years ago today!



He's done pretty well in the competition since... 😉 pic.twitter.com/p3YDoxdqKq