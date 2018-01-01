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Полузащитник Аталанты: Мы были лучше Шахтера в первом матче

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Команда из Бергамо будет играть на победу.
Марио Пашалич
Марио Пашалич
Getty Images

Полузащитник Аталанты Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча с Шахтером в рамках 6-го тура Лиги чемпионов.

“Мы были лучше Шахтера в первом матче, но, к сожалению, проиграли. Мы едем в гости к Шахтеру за победой, так как хотим продолжить участвовать в еврокубках.

Если мы отправимся в Лигу Европы, то не разочаруемся“, - цитирует Пашалича Tuttomercatoweb.

Отметим, что матч состоится в среду, 11- го ноября. Начало матча запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Напомним, что в первом матче Шахтер вырвал победу над Аталантой в компенсированное время ко второму тайму.

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Теги: Марио Пашалич, Аталанта, Шахтер Донецк, Лига чемпионов, футбол
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