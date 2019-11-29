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Левандовский - лучший игрок пятого тура Лиги чемпионов

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Поляк оформил покер.
Роберт Левандовский
Роберт Левандовский
Getty Images

Нападающий Баварии Роберт Левандовский стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. 

Левандовский оформил покер в ворота Црвены Звезды.

Отметим, что в голосование Роберт опередил: Лионеля Месси (Барселона), Ромелу Лукаку (Интера) и Кейлора Наваса (ПСЖ).

Напомним, что Родриго - стал лучшим игроком четвертого тура.

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