Левандовский - лучший игрок пятого тура Лиги чемпионов

Нападающий Баварии Роберт Левандовский стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Левандовский оформил покер в ворота Црвены Звезды.

