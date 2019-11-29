Левандовский - лучший игрок пятого тура Лиги чемпионов
Поляк оформил покер.
Нападающий Баварии Роберт Левандовский стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Левандовский оформил покер в ворота Црвены Звезды.
🥇 Who else? FOUR-goal hero Robert Lewandowski claims the prize this week! ⚽⚽⚽⚽#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/QPpuvUPKOo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2019
Отметим, что в голосование Роберт опередил: Лионеля Месси (Барселона), Ромелу Лукаку (Интера) и Кейлора Наваса (ПСЖ).
Напомним, что Родриго - стал лучшим игроком четвертого тура.
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