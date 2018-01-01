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Лилль - Аякс 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Аякс не испытал проблем в выездном поединке против Лилля.

Лилль - Аякс: видео голов
Лилль - Аякс: видео голов
twitter.com/afcajax

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс в гостях разобрался с Лиллем, забив два безответных гола в ворота соперника.

Амстердамский клуб открыл счет уже на 2-й минуте встречи усилиями Зийеха, а во второй половине встречи удвоил свое преимущество благодаря голу Промеса.

Сейчас Аякс возглавляет турнирную таблицу группы Н, имея 10 очков, но нидерландцам в спину дышал Челси и Валенсия, у которых по 8 пунктов.

Смотрите видео голов и обзор матча Лилль - Аякс:

Лилль - Аякс 0:2
Голы: Зийех, 2, Промес, 59

Лилль: Меньян - Челик, Джало, Магальяйнс, Мандава - Сумаре, Андре (Санчеш, 77) - Иконе, Язычи (Реми, 82), Бамба (Араужо, 72) - Осимхен

Аякс: Онана - Дест, Схюрс, Мартинес, Тальяфико - Лабьяд (Ланг, 45+2), Ван де Беек - Мазрауи (Альварес, 46), Зийех (Де Йонг, 85), Промес - Тадич

Предупреждения: Мандава, Осимхен - Мазрауи

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Теги: Лилль, Аякс, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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