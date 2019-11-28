Славия Прага - Интер 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер на выезде обыграл пражскую Славию со счетом 3:1.
Лаутаро Мартинес отличился в этом поединке дублем, а еще один мяч в стане итальянского клуба забил Ромелу Лукаку. У хозяев поля отличился Томаш Соучек, который реализовал пенальти.
Таким образом, Интер обошел Боруссию Д и занял второе место в турнирной таблице группы F.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Славия Прага - Интер:
Славия - Интер 1:3
Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81.
Славия: Коларж - Цоуфал, Фридрих (Такач, 83), Кудела, Борил - Соучек, Гушбауэр (Зеленый, 70) - Масопуст, Станчу (Траоре, 58), Шевчик - Олайинка
Интер: Ханданович - Де Врей, Шкриниар, Годин - Кандрева, Брозович, Валеро (Гальярдини, 77), Весино (Эспозито, 80), Бираги (Лазаро, 76) - Мартинес, Лукаку
Предупреждения: Кудела - Весино, Мартинес.
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