Славия Прага - Интер 1:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Интер сумел выйти на второе место в группе F.

Славия Прага - Интер: видео голов twitter.com/inter

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Интер на выезде обыграл пражскую Славию со счетом 3:1.

Лаутаро Мартинес отличился в этом поединке дублем, а еще один мяч в стане итальянского клуба забил Ромелу Лукаку. У хозяев поля отличился Томаш Соучек, который реализовал пенальти.

Таким образом, Интер обошел Боруссию Д и занял второе место в турнирной таблице группы F.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Славия Прага - Интер:

Славия - Интер 1:3

Голы: Соучек, 37 (с пенальти) - Мартинес, 19, 88, Лукаку, 81.

Славия: Коларж - Цоуфал, Фридрих (Такач, 83), Кудела, Борил - Соучек, Гушбауэр (Зеленый, 70) - Масопуст, Станчу (Траоре, 58), Шевчик - Олайинка

Интер: Ханданович - Де Врей, Шкриниар, Годин - Кандрева, Брозович, Валеро (Гальярдини, 77), Весино (Эспозито, 80), Бираги (Лазаро, 76) - Мартинес, Лукаку

Предупреждения: Кудела - Весино, Мартинес.