РБ Лейпциг - Бенфика 2:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

Лейпциг гарантировал себе место в плей-офф еврокубкового турнира.

РБ Лейпциг - Бенфика: видео голов Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимал Бенфику.

Гости долго время вели в счете и практически гарантировали себе победу, но "орлы" на последних минутах встречи отыграли два мячи и завершили поединок вничью.

Таким образом, Лейпциг гарантированно выйдет в плей-офф - перед финальным туром у австрийского клуба 10 баллов, а Зенит и Лион, идущие следом, имеют по 7 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Бенфика:

РБ Лейпциг - Бенфика 2:2

Голы: Форсберг, 89 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20, Винисиус, 59

РБ Лейпциг: Гулачи (Мвого, 64) - Клостерманн, Упамекано, Ампаду, Сараччи (Шик, 70) - Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку - Форсберг - Вернер

Бенфика: Влаходимос - Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо - Пицци (Кайо, 90+3), Таарабт, Пирес, Серви (Хота, 90+8) - Винисиус (Де Томас, 82), Чикинью

Предупреждения: Таарабт, Диаш