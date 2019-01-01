РБ Лейпциг - Бенфика 2:2 видео голов и обзор матча ЛЧ
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимал Бенфику.
Гости долго время вели в счете и практически гарантировали себе победу, но "орлы" на последних минутах встречи отыграли два мячи и завершили поединок вничью.
Таким образом, Лейпциг гарантированно выйдет в плей-офф - перед финальным туром у австрийского клуба 10 баллов, а Зенит и Лион, идущие следом, имеют по 7 очков.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Бенфика:
РБ Лейпциг - Бенфика 2:2
Голы: Форсберг, 89 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20, Винисиус, 59
РБ Лейпциг: Гулачи (Мвого, 64) - Клостерманн, Упамекано, Ампаду, Сараччи (Шик, 70) - Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку - Форсберг - Вернер
Бенфика: Влаходимос - Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо - Пицци (Кайо, 90+3), Таарабт, Пирес, Серви (Хота, 90+8) - Винисиус (Де Томас, 82), Чикинью
Предупреждения: Таарабт, Диаш
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