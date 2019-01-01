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РБ Лейпциг - Бенфика 2:2 видео голов и обзор матча ЛЧ

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Лейпциг гарантировал себе место в плей-офф еврокубкового турнира.

РБ Лейпциг - Бенфика: видео голов
РБ Лейпциг - Бенфика: видео голов
Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов РБ Лейпциг на своем поле принимал Бенфику.

Гости долго время вели в счете и практически гарантировали себе победу, но "орлы" на последних минутах встречи отыграли два мячи и завершили поединок вничью.

Таким образом, Лейпциг гарантированно выйдет в плей-офф - перед финальным туром у австрийского клуба 10 баллов, а Зенит и Лион, идущие следом, имеют по 7 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча РБ Лейпциг - Бенфика:

РБ Лейпциг - Бенфика 2:2
Голы: Форсберг, 89 (с пенальти), 90+6 - Пицци, 20, Винисиус, 59

РБ Лейпциг: Гулачи (Мвого, 64) - Клостерманн, Упамекано, Ампаду, Сараччи (Шик, 70) - Сабитцер, Лаймер, Демме, Нкунку - Форсберг - Вернер

Бенфика: Влаходимос - Алмейда, Диаш, Ферру, Гримальдо - Пицци (Кайо, 90+3), Таарабт, Пирес, Серви (Хота, 90+8) - Винисиус (Де Томас, 82), Чикинью

Предупреждения: Таарабт, Диаш

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Теги: Бенфика, РБ Лейпциг, Лига Чемпионов, видео голов, обзор матча, футбол
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