Генк - Ред Булл Зальцбург 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Зальцбург не оставил Генку шансов в матче пятого тура группового этапа еврокубкового турнира.

Генк - Ред Булл Зальцбург: видео голов Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ред Булл Зальцбург на выезде уничтожил Генк.

Гости забили четыре гола в ворота соперника, в то время как бельгийский клуб отметился лишь голом престижа.

Победа Зальцбурга и ничья в параллельном матче группы Е между Ливерпулем и Наполи гарантировала яркий финальный тур, в котором сразу три команды будут бороться за путевки в плей-офф.

Смотрите видео голов и обзор матче Генк - РБ Зальцбург:

Генк - РБ Зальцбург 1:4

Голы: Саматта, 85 - Дака, 43, Минамино, 45, Хван Хи Чхан, 69, Холанд, 87

Генк: Куке - Деаст, Куэста, Лукуми - Мехле, Грошовски (Онуачу, 59), Берге, Де Норре - Ито (Хаджи, 79), Саматта, Пейнтсил (Бонгонда, 65)

РБ Зальцбург: Коронел - Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер - Мепу, Юнузович, Минамино (Вальчи, 89), Собослаи - Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 62)

Предупреждения: Саматта - Юнузович, Кристенсен