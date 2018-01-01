Генк - Ред Булл Зальцбург 1:4 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ред Булл Зальцбург на выезде уничтожил Генк.
Гости забили четыре гола в ворота соперника, в то время как бельгийский клуб отметился лишь голом престижа.
Победа Зальцбурга и ничья в параллельном матче группы Е между Ливерпулем и Наполи гарантировала яркий финальный тур, в котором сразу три команды будут бороться за путевки в плей-офф.
Смотрите видео голов и обзор матче Генк - РБ Зальцбург:
Генк - РБ Зальцбург 1:4
Голы: Саматта, 85 - Дака, 43, Минамино, 45, Хван Хи Чхан, 69, Холанд, 87
Генк: Куке - Деаст, Куэста, Лукуми - Мехле, Грошовски (Онуачу, 59), Берге, Де Норре - Ито (Хаджи, 79), Саматта, Пейнтсил (Бонгонда, 65)
РБ Зальцбург: Коронел - Кристенсен, Онгуене, Вебер, Ульмер - Мепу, Юнузович, Минамино (Вальчи, 89), Собослаи - Хван Хи Чхан, Дака (Холанд, 62)
Предупреждения: Саматта - Юнузович, Кристенсен
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