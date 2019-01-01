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Холанд: У нас есть шансы с Ливерпулем

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Зальцбург должен показать лучший футбол.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Нападающий Ред Булл Зальцбург Эрлинг Холанд поделился мнением по поводу Ливерпуля, с которым они встретятся в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

“Я могу твердо сказать, что это лучшая команда в мире.

Но мы знаем, что можем хорошо выступать дома. Если будем в нашем лучшем состоянии, у нас есть шансы против них.

Что касается моего рекорда, то это отличное достижение, но меня это не особо волнует. Меня заботит только команда“, - приводит слова Холанда Goal.

Напомним, что Зальцбург обыграл Генк.

Ранее сообщалось, что Холанд может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

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Теги: Эрлинг Холанд, Зальцбург, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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