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Вальверде: Мы снова попали в сложную группу, но смогли оформить выход заранее

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Испанский специалист под впечатлением от игры своей команды.
Эрнесто Вальверде
Эрнесто Вальверде
Getty Images

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде подвел итоги победного матча против Боруссии (3:1) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Мы снова попали в сложную группу, но смогли оформить выход еще до завершения группового этапа. Для нас это много значит. Команда провела великолепную игру, кроме последних минут.

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Всегда ходит много разговоров о взаимодействии Месси с Гризманном. Хорошие игроки всегда найдут общий язык.

Например, Месси и Суарес прекрасно друг друга понимают, потому что они на протяжение долгого время играют вместе.

Со временем они Месси и Гризманн станут лучше понимать друг друга, нужно время для этого. Насчет Месси, что я могу сказать, это было невероятно“, - рассказал Вальверде для Marca.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

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Теги: Эрнесто Вальверде, Барселона, Боруссия Дортмунд, Лига чемпионов, футбол
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