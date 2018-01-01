Клопп: В раздевалке Наполи есть ощущение, что они пробились в плей-офф

"Мерсисайдцы" не смогли взломать оборону итальянцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп подвел итоги ничейного матча против Наполи в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“В раздевалке Наполи есть ощущение, что они смогли пробиться в плей-офф, может действительно так. Здесь все понимают, что будет тяжело, и действительно приходится тяжело, это вполне очевидно.

Гол Наполи навредил нам, они могли продолжать действовать согласно своему плану, а нам приходилось постоянно увеличивать давление. Мы не были хороши, но оказывали огромное давление на них.

Я разочарован тем, что мы провалили последние 15 минут первого тайма. После перерыва появилась интенсивность, но в любом случае было сложно, ведь Наполи оберегал свое преимущество.

Ключевое событие матча - это травма Фабиньо, это важнейший момент. Пока рано делать выводы, но мы надеемся, что там ничего серьезного, но травма довольно болезненная, причем в том месте, которое не хочется травмировать, в районе голеностопа“, - цитирует Клоппа BBC.

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