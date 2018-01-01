Лэмпард: Все по-прежнему остается в наших руках

Путевка в плей-офф Лиги чемпионов будет решаться в последнем матче.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат против Валенсии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы едва не выиграли, едва не проиграли. Если говорить правду, то играть в Валенсии очень сложно. Все по-прежнему остается в наших руках, мы должны быть довольны.

Были моменты с нашей стороны, когда я не был зол, что необычно для нас в этом сезоне. У нас были моменты, чтобы сделать счет 3:1, но мы упустили их.



Они слишком много проникали в нашу штрафную, это был тяжелый матч для нас.

Нам нужно действовать лучше в обороне, но это тяжело, особенно когда упускаешь контроль над игрой“, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

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