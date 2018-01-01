Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лэмпард: Все по-прежнему остается в наших руках

Комментариев: 0
Путевка в плей-офф Лиги чемпионов будет решаться в последнем матче.
Фрэнк Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничейный результат против Валенсии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы едва не выиграли, едва не проиграли. Если говорить правду, то играть в Валенсии очень сложно. Все по-прежнему остается в наших руках, мы должны быть довольны.

Были моменты с нашей стороны, когда я не был зол, что необычно для нас в этом сезоне. У нас были моменты, чтобы сделать счет 3:1, но мы упустили их.
 
Они слишком много проникали в нашу штрафную, это был тяжелый матч для нас.

Нам нужно действовать лучше в обороне, но это тяжело, особенно когда упускаешь контроль над игрой“, - приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча.

Поделись:
Теги: Фрэнк Лэмпард, Челси, Валенсия, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь