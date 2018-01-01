Хуммельс: Месси - лучший футболист. Точка

Аргентинский футболист помог своей команде одержать победу в ЛЧ.

Защитник Боруссии Матс Хуммельс прокомментировал поражение от Барселоной (1:3) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

“Я не могу сказать, что это игра выдалась плохой, но хорошей тяжело назвать. Барселона была превосходна.

Конечно, Месси всегда может создать опасность. После первого гола у нас наступил плохой отрезок, а после я обрезался, что привело к голу.

Сегодня мы не были достаточно хороши, чтобы одолеть Барселону. Мы создали только 3-4 реальных момента, которые могли реализовать.

В идеальной форме Месси - лучший футболист, которого я когда-либо видел. Точка,“ - приводит слова Хуммельса официальный сайт УЕФА.

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