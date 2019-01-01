Зенит - Лион 2:0 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Российский клуб добыл сухую победу.

Зенит Getty Images

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов Зенит дома принимал французский Лион.

Хозяева поля сумели дважды отличиться благодаря голам Дзюбы и Оздоева. Гости же не смогли провести результативной атаки в матче. Закономерная победа Зенита, которая позволяет подняться на второе место.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Зенит - Лион:

Зенит — Лион 2:0

Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84.

Зенит: Кержаков — Ракицкий, Иванович, Караваев, Дуглас Сантос — Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос — Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба

Лион: Антони Лопеш — Марсело, Дюбуа, Денайер, Андерсен (Гуири, 83) — Марсал (Коне, 58), Тузар, Корне (Черки, 74), Рен-Аделаид, Траоре — Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Оздоев, Ракицкий — Андерсен, Марсал, Дюбуа.