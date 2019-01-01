Барселона - Боруссия Д 3:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Барселона уверенно обыграла дортмундскую Боруссию и гарантировала себе место в плей-офф.

Барселона - Боруссия Д: видео голов Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Барселона на своем поле не испытала проблем с дортмундской Боруссией.

"Сине-гранатовые" трижды поразили ворота соперника, а пропустили лишь один гол. Таким образом, подопечные Вальверде гарантировали себе выход в плей-офф турнира с первого места в группе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Боруссия Д:

Барселона - Боруссия Д 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 - Санчо, 77

Барселона: Тер Штеген - Роберто, Ленгле, Умтити, Фирпо - Ракитич (Видаль, 78), Бускетс, Де Йонг - Месси, Суарес (Ваге, 90+1), Дембеле (Гризманн, 26).

Боруссия Д: Бюрки - Пищек (Загаду, 76), Аканджи, Хуммельс, Шульц (Санчо, 46) - Витсель, Вайгль (Гетце, 85) - Хакими, Брандт, Геррейру - Ройс.

Предупреждения: Месси, Бускетс - Геррейру.