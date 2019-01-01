Ливерпуль - Наполи 1:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

"Красные" на своем поле едва спаслись от поражения в поединке против Наполи.

Ливерпуль - Наполи: видео голов Getty Images

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль сумел вырвать ничью у Наполи.

Гости открыли счет на 21-й минуте встречи благодаря точному удару Дриса Мертенса, и лишь на 65-й минуте поединка Деян Ловрен восстановил паритет.

Таким оьразом, борьба за путевки в плей-офф в квартете Е продолжается, и претендуют на выход три команды - Ливерпуль (10 очков), Наполи (9) и Зальцбург (7 очков).

Смотрите видео голов и обзор матча Ливерпуль - Наполи:

Ливерпуль – Наполи 1:1

Голы: Ловрен, 65 – Мертенс, 21

Ливерпуль: Алиссон - Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд,78) - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Мерет - Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис - Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 71)

Предупреждения: Робертсон – Кулибали, Аллан

На 45 + 2 минуте главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил желтую карточку