Барселона дома победила Боруссию Д

Каталонская Барселона досрочно забронировала себе первую строчку в группе.

Каталонская Барселона дома на Камп Ноу обыграла Боруссию Дортмунд (3:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Боруссия активно начала поединок и уже на первой минуте Шульц обязан был забивать, сыграв на опережение и переправляя мяч в ворота – Тер Штеген сыграл на высоте.

После этого Барселона завладела инициативой и принялась выжидать ошибки соперника, тогда как Боруссия надеялась на быстрые контратаки. Впрочем, у обеих команд в первой половине тайма моментов не было.

Переломными стали несколько минут в средине тайма. Сперва на 22-й минуте Месси вывел Суареса один на один с вратарем и тот забил, но арбитры зафиксировали офсайд. Уже через 7 минут эта же пара таки организовала гол - Суарес получил мяч от Месси на линии штрафной и с района 11-метровой отметки отправил круглого мимо вратаря.

Спустя четыре минуты Лионель Месси удвоил преимущество Барселоны, забив после передачи Суареса.

После этого игра вновь успокоилась и Барселона спокойно довела поединок до победы, контролируя ситуацию на поле. На 68-й минуте Месси записал на свой счет еще одно результативное действие, почти с центра поля отдав передачу в штрафную на Гризманна, который в касание пробил точно в дальний угол мимо кипера.

На 77-й минуте Джейдон Санчо сократил отставание, забив гол престижа, но на большее гостей не хватило.

Барселона набрала 11 очков и гарантировала себе первое место в группе F. Боруссия Д с 7 очками идет на третьей позиции, уступая до дополнительным показателям Интеру.

В последнем туре 10 декабря Барселона на выезде сыграет против Интера. Боруссия Д дома примет пражскую Славию.

Барселона — Боруссия Д 3:1

Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67 — Санчо, 77



Барселона: Тер Штеген — Роберто, Ленгле, Умтити, Фирпо — Ракитич (Видаль, 78), Бускетс, Де Йонг — Месси, Суарес (Ваге, 90+1), Дембеле (Гризманн, 26).



Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Загаду, 76), Аканджи, Хуммельс, Шульц (Санчо, 46) — Витсель, Вайгль (Гетце, 85) — Хакими, Брандт, Геррейру — Ройс.

Предупреждения: Месси, Бускетс — Геррейру.