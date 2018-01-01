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Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов

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Аргентинец забил в ворота дортмундской Боруссии.
Лионель Месси в матче против Боруссии
Лионель Месси в матче против Боруссии
Getty Images

На Камп Ноу проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и дортмундской Боруссией.

По состоянию на 80-ю минуту поединка счет в пользу каталонцев - 3:1.

Отметим, что автором одного из голов стал капитан Барселоны Лионель Месси.

Таким образом, Боруссия стала 34-й командой, которой Месси забил гол в рамках Лиги чемпионов. На данный момент этот показатель является рекордным.

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Боруссия Д, Лига чемпионов
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