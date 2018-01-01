Месси установил очередной рекорд в Лиге чемпионов
Аргентинец забил в ворота дортмундской Боруссии.
На Камп Ноу проходит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между Барселоной и дортмундской Боруссией.
По состоянию на 80-ю минуту поединка счет в пользу каталонцев - 3:1.
Отметим, что автором одного из голов стал капитан Барселоны Лионель Месси.
Таким образом, Боруссия стала 34-й командой, которой Месси забил гол в рамках Лиги чемпионов. На данный момент этот показатель является рекордным.
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