Валенсия - Челси 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Команды в напряженной борьбе сильнейшего не выявили.
Валенсия в домашнем матче сыграла вничью с Челси в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Челси:
Валенсия - Челси 2:2
Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
Валенсия: Силлессен - Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78) - Родриго, Гомес
Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич - Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич
Предупреждения: Васс, Гарай - Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага
На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти.
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