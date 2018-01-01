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Валенсия - Челси 2:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

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Команды в напряженной борьбе сильнейшего не выявили.

Валенсия и Челси сыграли вничью
Валенсия и Челси сыграли вничью
Getty Images

Валенсия в домашнем матче сыграла вничью с Челси в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Челси:

Валенсия - Челси 2:2

Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50

Валенсия: Силлессен - Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78) - Родриго, Гомес

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич - Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич

Предупреждения: Васс, Гарай - Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага

На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Валенсия, Челси, видео голов, обзор матча
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