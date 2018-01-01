Лига чемпионов: Челси и Валенсия расписали мировую, Лион уступил Зениту
Валенсия - Челси 2:2
Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50
Валенсия: Силлессен - Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78) - Родриго, Гомес
Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич - Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич
Предупреждения: Васс, Гарай - Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага
На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти.
Зенит - Лион 2:0
Гол: Дзюба, 42, Оздоев, 84.
Зенит: Кержаков - Ракицкий, Иванович, Караваев, Дуглас Сантос - Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос - Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба
Лион: Антони Лопеш - Марсело, Дюбуа, Денайер, Андерсен (Гуири, 83) - Марсал (Коне, 58), Тузар, Корне (Черки, 74), Рен-Аделаид, Траоре - Дембеле.
Предупреждения: Кузяев, Барриос, Оздоев, Ракицкий - Андерсен, Марсал, Дюбуа.
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