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Лига чемпионов: Челси и Валенсия расписали мировую, Лион уступил Зениту

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Состоялись очередные матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов: результаты матчей
Лига чемпионов: результаты матчей
Getty Images

Валенсия - Челси 2:2
Голы: Солер, 40, Васс, 82 - Ковачич, 41, Пулишич, 50

Валенсия: Силлессен - Коста (Гамейро, 65), Гарай, Габриэль, Гайя – Торрес (Коклен, 74), Парехо, Васс, Солер (Ли Ка Ин, 78) - Родриго, Гомес

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта - Канте, Жоржиньо (Эмерсон, 72), Ковачич - Виллиан (Маунт, 80), Абрахам (Батшуайи, 46), Пулишич

Предупреждения: Васс, Гарай - Жоржиньо, Аспиликуэта, Канте, Аррисабалага

На 65-й минуте матча Парехо не реализовал пенальти

Зенит - Лион 2:0
Гол: Дзюба, 42, Оздоев, 84.

Зенит: Кержаков - Ракицкий, Иванович, Караваев, Дуглас Сантос - Кузяев (Сутормин, 90+2), Оздоев, Барриос - Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба

Лион: Антони Лопеш - Марсело, Дюбуа, Денайер, Андерсен (Гуири, 83) - Марсал (Коне, 58), Тузар, Корне (Черки, 74), Рен-Аделаид, Траоре - Дембеле.

Предупреждения: Кузяев, Барриос, Оздоев, Ракицкий - Андерсен, Марсал, Дюбуа.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Челси, Валенсия, Лион, Зенит, результаты матчей
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