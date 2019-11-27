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Динамо U-19 обыграло ПАОК и вышло в следующий раунд Юношеской лиги УЕФА

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Киевляне совершили камбэк в компенсированное время.
Динамо U-19
Динамо U-19
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо U-19 разошлось миром с греческим ПАОКом в рамках второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

Уже к 23-й минуте встречи киевляне уступали 0:2, но смогли не только отыграть один мяч в компенсированное время, но и вырвать ничью в поединке.

ПАОК U-19 - Динамо U-19 2:2 (первый матч - 0:3)
Голы: Думцис, 14 (пен), Цолис, 23 - Исаенко, 90+4, Ярош, 90+6.

ПАОК U-19: Талихманидис - Тахатос, Панайоту (Гросдис, 46), Михайлидис, Калуцикидис - Цолис (Гкортезиани, 72), Гиаксис, Циггарас - Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68).

Динамо U:19: Нещерет - Скорко, Беловар, Забарный, Вивчаренко - Белошевский - Волошин (Бодня, 34), Надольский (Ванат, 80) - Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко, Шулянский (Ярош, 90+4).

Предупреждения: Тахатос, Пурнарас - Скорко, Белошевский, Бодня, Вивчаренко, Надольский, Близниченко, Исаенко.

Удаление: Тахатос, 90+2 (вторая желтая).

Таким образом, “бело-синие“ вышли в следующий раунд турнира. Имя своего будущего соперника команда узнает 16 декабря, когда состоится жеребьевка.

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Теги: футбол, Динамо U-19, Юношеская лига УЕФА, ПАОК U-19
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.11.2019, 20:38
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гость
Афтор - ты пpидур0k? Что за оглавление? ОБЫГРАЛО!!! 2*2 - разошлись миром!!! НИЧЬЯ дур а ч о к!!!
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