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Пьянич: Главная цель Ювентуса - выиграть Лигу чемпионов

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Босниец считает Криштиану Роналду самым важным игроком в составе туринцев.
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич
Getty Images

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о роли звездного нападающего команды Криштиану Роналду.

“Сейчас Криштиану Роналду в порядке как в психологическом, так и в физическом плане. Он является самым важным игроком Ювентуса.

В последних играх он доказал, что номер один как в нашем клубе, так и на международной арене.

В Лиге чемпионов у нас все в порядке. Выиграть этот замечательный турнир - наша главная цель“, - рассказал Пьянич в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа ЛЧ Ювентус минимально переиграл Атлетико (1:0). Смотрите также видео гола и обзор матча Ювентус - Атлетико.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Миралем Пьянич, Ювентус, Криштиану Роналду
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