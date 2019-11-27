Пьянич: Главная цель Ювентуса - выиграть Лигу чемпионов

Босниец считает Криштиану Роналду самым важным игроком в составе туринцев.

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич рассказал о роли звездного нападающего команды Криштиану Роналду.

“Сейчас Криштиану Роналду в порядке как в психологическом, так и в физическом плане. Он является самым важным игроком Ювентуса.

В последних играх он доказал, что номер один как в нашем клубе, так и на международной арене.

В Лиге чемпионов у нас все в порядке. Выиграть этот замечательный турнир - наша главная цель“, - рассказал Пьянич в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, в рамках пятого тура группового этапа ЛЧ Ювентус минимально переиграл Атлетико (1:0). Смотрите также видео гола и обзор матча Ювентус - Атлетико.