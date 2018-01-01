Верратти: Мало кто может добиться победы на Сантьяго Бернабеу

Мадридский клуб неприступен на своем поле.

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти подвел итоги ничейного матча против Реала в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Думаете это возможно, приехать в Мадрид и не испытать проблем на футбольном поле? Мало кто может тут добиться победы.

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Мы рады, что ПСЖ удалось добиться 4 победы и одному ничейному результату тут. Полагаю, мы на верном пути.

Первый тайм прошел для нас сложно, мы не смогли показать свою игру. Во втором тайме действовали уже более смело.

Пусть даже не использовали огромное количество моментов, мы все равно играли так, как и должны были“, - приводит слова Верратти официальный сайт УЕФА.

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