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Конте - о матче со Славией: Результат игры зависит от нас на 95-98%

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Итальянская команда приехала за победой.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился мнением по поводу предстоящего матча против Славии в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Нас ждет сложный матч. До конца группового этапа осталось две встречи, но мы думаем о сегодняшнем сопернике.

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Мы прошли хорошую подготовку, будем играть на победу. Результат чрезвычайно важен, но он на 95-98% будет зависеть от нашей игры.

По сравнению с ничьей со Славией на Сан-Сиро мы сейчас играем более в командном стиле. Мы добились заметного прогресса.

Надеюсь, мы пробьемся дальше, потому что еврокубковые матчи нам нужны для развития команды. Я не сомневаюсь в своих игроках“, - приводит слова Конте официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Славия - Интер состоится сегодня, 27-го ноября. Начала матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Антонио Конте, Интер, Славия. Лига чемпионов, футбол
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