Гасперини: Хотели доказать, что можем побеждать не только в чемпионате Италии

Итальянский специалист доволен результатом матча с загребским Динамо.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Динамо Загреб (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы были бы рады большему количеству голов, однако команда доминировала и доказала, что поражение на поле соперника было случайностью.

Мы хотели доказать, что можем побеждать не только в чемпионате Италии, но и Лиге чемпионов, и нам это удалось. Показали, что не зря попали в групповой турнир", - цитирует Гасперини Football-Italia.

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