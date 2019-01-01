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Гасперини: Хотели доказать, что можем побеждать не только в чемпионате Италии

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Итальянский специалист доволен результатом матча с загребским Динамо.
Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини
Getty Images

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над Динамо Загреб (2:0) в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

“Мы были бы рады большему количеству голов, однако команда доминировала и доказала, что поражение на поле соперника было случайностью.

Мы хотели доказать, что можем побеждать не только в чемпионате Италии, но и Лиге чемпионов, и нам это удалось. Показали, что не зря попали в групповой турнир", - цитирует Гасперини Football-Italia.

Смотрите также видео голов и обзор матча Аталанта - Динамо Загреб.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Аталанта, Динамо Загреб, Джан Пьеро Гасперини
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