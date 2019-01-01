Ливерпуль спасся от поражения в матче против Наполи

Подопечные Юргена Клоппа на своем поле не сумели добыть победу.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле принимал Наполи. Для подопечных Клоппа этот матч стал попыткой взять реванш за поражение в первом туре, однако реализовать это у “красных“ не вышло.

С первых же минут встречи была достаточно ровная игра, обе команды прощупывали оборону соперника и пытались нащупать слабые стороны. Несмотря на то, что Ливерпуль больше контролировал мяч, создать каких-то моментов у хозяев поля не получалось. Да еще и вынужденная замена Фабиньо на 19-й минуте немного выбила “красных“ из равновесия.

А вот Наполи же, наоборот, прекрасно воспользовался своим шансом. На 21-й минуте встречи Дрис Мертенс убежал от защитников и с острого угла пробил в дальний угол. Первый удар Наполи в створ ворот - и сразу же гол. Правда, были сомнения относительно того, засчитывать ли гол - во-первых, было подозрение на офсайд, а во-вторых, до гола Мертенс сфолил на Ван Дейке. Но арбитр принял решение в пользу гостей.

Казалось, что пропущенный мяч заведет Ливерпуль, но нет - их игра была достаточно тусклой и невыразительной, и сводилась к попыткам хоть как-нибудь дойти до штрафной. Впрочем, тут стоит отдать должное неаполитанцем - оборона из восьми человек принесла свои плоды, практически не было пустых зон для атаки Ливерпуля.

Первый тайм больше не запомнился голами, зато запомнился Клоппом, а точнее его бурными эмоциями, за которые арбитр матча показал немецкому специалисту “горчичник“.

Во втором тайме на поле вышел абсолютно другой Ливерпуль. Это была команда, которая настроена на победу и готова разрывать плотную оборону соперника, чтобы как минимум отыграть один мяч. Практически весь второй тайм прошел на половине поля Наполи. Более того, “красные“ настолько контролировали игру и шли в атаку, что за весь второй тайм итальянцы ни разу не ударили по воротам хозяев поля.

Для Ливерпуля же основной проблемой была высокая концентрация игроков в обороне, поэтому англичане решили попытать счастье верховыми передачами, но в большинстве их качественно перехватывал голкипер Мерет.

И вот, в середине второго тайма, розыгрыш углового наконец-то привел к долгожданному голу - Деян Ловрен после удара со стандарта головой отправил мяч в сетку. Игроки Наполи пытались апеллировать, якобы Деян толкнул соперника, но арбитр гол засчитал.

В этой ситуации неаполитанцам оставалось максимально плотно играть в обороне и удержать результат, что подопечные Анчелотти и сделали. несмотря на все атаки Мане, Фирмино, Салаха, Робертсона, Вейналдума и других, больше ни один мяч в ворота Мерета не залетел.

Таким образом, в квартете Е сложилась весьма интересная ситуация - 10 очков у Ливерпуля, 9 - у Наполи, да еще и Зальцбург в параллельном матче обыграл Генк и теперь имеет 7 пунктов. Так что путевки в плей-офф будут разыгрываться в финальном туре группового этапа, где “Красные“ сыграют с РБ Зальцбургом, а Наполи - с аутсайдером группы Генком.

Ливерпуль – Наполи 1:1

Голы: Ловрен, 65 – Мертенс, 21

Ливерпуль: Алиссон - Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд,78) - Салах, Фирмино, Мане

Наполи: Мерет - Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи - Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис - Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 71)

Предупреждения: Робертсон – Кулибали, Аллан

На 45 + 2 минуте главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп получил желтую карточку