Локомотив - Байер 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Немецкий клуб без проблем разобрался с Локомотивом.

Локомотив - Байер: видео голов twitter.com/bayer04_en

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Байер на выезде сумел обыграть Локомотив, забив два безответных гола.

Эта победа позволила клубу из Леверкузена выйти на третье место в группе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Локомотив - Байер:

Локомотив - Байер 0:2

Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол), Бендер, 54

Локомотив: Гилерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбусь - Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Миранчук - Эдер (Смолов, 77), Миранчук

Байер: Градецки - Венделл, Бендер, Та, Рецос - Диаби, Демирбай (Бендер, 90), Арангуис, Бельараби (Аларио, 77) - Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд

Предупреждения: Хеведес, Игнатьев, Чорлука, Баринов - Венделл