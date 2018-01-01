Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Локомотив - Байер 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Немецкий клуб без проблем разобрался с Локомотивом.

Локомотив - Байер: видео голов
Локомотив - Байер: видео голов
twitter.com/bayer04_en

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Байер на выезде сумел обыграть Локомотив, забив два безответных гола.

Эта победа позволила клубу из Леверкузена выйти на третье место в группе.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Локомотив - Байер:

Локомотив - Байер 0:2
Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол), Бендер, 54

Локомотив: Гилерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбусь - Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Миранчук - Эдер (Смолов, 77), Миранчук

Байер: Градецки - Венделл, Бендер, Та, Рецос - Диаби, Демирбай (Бендер, 90), Арангуис, Бельараби (Аларио, 77) - Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд

Предупреждения: Хеведес, Игнатьев, Чорлука, Баринов - Венделл

Поделись:
Теги: Локомотив, Байер, видео голов, обзор матча, футбол, Лига Чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь