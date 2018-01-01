Локомотив - Байер 0:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Немецкий клуб без проблем разобрался с Локомотивом.
В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Байер на выезде сумел обыграть Локомотив, забив два безответных гола.
Эта победа позволила клубу из Леверкузена выйти на третье место в группе.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Локомотив - Байер:
Локомотив - Байер 0:2
Голы: Жемалетдинов, 11 (автогол), Бендер, 54
Локомотив: Гилерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбусь - Жемалетдинов (Куликов, 65), Крыховяк, Баринов, Миранчук - Эдер (Смолов, 77), Миранчук
Байер: Градецки - Венделл, Бендер, Та, Рецос - Диаби, Демирбай (Бендер, 90), Арангуис, Бельараби (Аларио, 77) - Бэйли (Баумгартлингер, 46), Фолланд
Предупреждения: Хеведес, Игнатьев, Чорлука, Баринов - Венделл
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