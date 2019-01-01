Црвена Звезда - Бавария 0:6 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Бавария в гостях разгромила Црвену Звезду, забив шесть безответных голов в ворота соперника.
Покером в этом поединке отметился польский форвард Роберт Левандовский, который стал самым быстрым футболистом, забившим четыре гола в одном матче Лиги чемпионов. Для этого ему потребовалось 15 минут.
Смотрите видео голов и обзор матча Црвена Звезда - Бавария:
Црвена Звезда - Бавария - 0:6
Голы: Горетцка, 14, Левандовски, 53 (с пенальти), 60, 64, 68, Толиссо, 90
Црвена Звезда: Борьян - Гобельич, Дегенек, Милунович, Родич - Каньяс (Вулич, 61), Петрович (Иванич, 76), Вуканович, Марин, Гарсия (Панков, 69) - Боакье
Бавария: Нойер - Дэвис, Боатенг, Мартинес (Киммих, 68), Павар - Горетцка, Алькантара, Коман, Коутиньо (Перишич, 61), Толиссо - Левандовски (Мюллер, 77)
Предупреждения: Милунович
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