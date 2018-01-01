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Ювентус - Атлетико 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

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Потрясающий гол Дибалы принес туринцам победу над мадридским Атлетико.

Ювентус - Атлетико: видео гола и обзор матча
Ювентус - Атлетико: видео гола и обзор матча
Getty Images

Туринский Ювентус обыграл мадридский Атлетико с минимальным счетом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Единственным голом в том противостоянии отличился аргентинец Паулу Дибала, который пушечным ударом отправил мяч в сетку.

Эта победа гарантировала "старой сеньоре" выход в плей-офф еврокубкового турнира с первого места в группе.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Атлетико:

Ювентус - Атлетико 1:0
Гол: Дибала, 45+2

Ювентус: Щесны - Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо - Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди - Рэмси (Бернардески, 63) - Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.

Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) - Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке - Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).

Предупреждения: Бентанкур - Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.

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Теги: Ювентус, Атлетико, Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, видео гола, обзор матча, футбол
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