Ювентус - Атлетико 1:0 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов
Туринский Ювентус обыграл мадридский Атлетико с минимальным счетом в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Единственным голом в том противостоянии отличился аргентинец Паулу Дибала, который пушечным ударом отправил мяч в сетку.
Эта победа гарантировала "старой сеньоре" выход в плей-офф еврокубкового турнира с первого места в группе.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ювентус - Атлетико:
Ювентус - Атлетико 1:0
Гол: Дибала, 45+2
Ювентус: Щесны - Данило, де Лигт, Бонуччи, Де Шильо - Бентанкур (Хедира, 86), Пьянич, Матюиди - Рэмси (Бернардески, 63) - Дибала (Игуаин, 76), Криштиану Роналду.
Атлетико: Облак - Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Ренан Лоди (Лемар, 64) - Сауль, Эррера (Корреа, 60), Партей, Коке - Мората, Витоло (Жоау Фелиш, 53).
Предупреждения: Бентанкур - Эрмосо, Лоди, Мората, Эррера.
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