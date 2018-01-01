Тоттенхэм - Олимпиакос 4:2 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле сумел обыграть Олимпиакос.
"Шпоры" уступали со счетом 0:2, но сумели не просто отыграться, но и забить еще два гола сверху. В итоге подопечные Моуринью завершили поединок со счетом 4:2.
Смотрите видео голов и обзор матча Тоттенхэм - Олимпиакос:
Тоттенхэм - Олимпиакос 4:2
Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 – Эль-Араби, 6, Семеду, 19
Тоттенхэм: Гаццанига - Орье, Санчес, Альдервейрельд, Роуз - Дайер (Эриксен, 29), Уинкс - Лукас Моура (Сиссоко, 61), Алли (Ндомбеле, 83), Сон Хын Мин - Кейн
Олимпиакос: Жозе Са - Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас - Камара, Гильерме, Бухалакис (Вальбуэна, 74) - Поденсе (Ранджелович, 78), Эль-Араби (Герреро, 85), Масурас
Предупреждения: Альдервейрельд - Бухалакис, Поденсе, Семеду, Цимикас.
Полная версия правил